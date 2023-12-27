Теперь ВСУ могут свободно и безопасно действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на Западном берегу Херсонской области.

Российские оккупанты после сбития ВСУ сразу нескольких истребителей на прошлой неделе снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области. Чтобы не рисковать авиацией, захватчики решили подвести дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщают об уменьшении активности российской авиации 24 и 25 декабря после потери 5 истребителей, среди которых 4 Су-34 и один Су-30СМ.

26 декабря представитель Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что на восточном берегу Херсонской области стало вдвое меньше наземных атак врага на позиции наших войск по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.

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По ее словам, уничтожение нескольких российских самолетов ослабило способность противника забрасывать планирующими бомбами. Чтобы компенсировать отсутствие авиационной поддержки оккупанты развернули крупнокалиберную артиллерию и РСЗО на левом берегу Херсонской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 25 декабря также сообщал, что российские войска прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после уничтожения истребителей. В тот же день российский "военкор" подтвердил, что авиация РФ в Херсонской области не работает уже в течение последних трех дней.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, военные РФ не смогли восстановить количество самолетов Су-34/34м до уровня перед полномасштабной войной, и теперь должны дополнить боевые действия самолетов Су-34/34м более старым самолетам Су-24. При этом враг редко разворачивает Су-34/34м на своих базах в оккупированном Крыму, вероятно, пытаясь спрятать их от ударов ВСУ.

По мнению аналитиков ISW, оккупанты недавно усилили использование планирующих бомб против украинских войск на правом берегу Херсонской области отчасти из-за успешного подавления бойцами ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантов.

"Однако российские войска, возможно, сейчас предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением большего количества самолетов", - поясняется в отчете.

Эксперты считают, что потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить ВСУ возможность легче поражать эти виды вооружения и более свободно и безопасно действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на Западном берегу Херсонской области.

Уничтожение российской авиации

Как писал УНИАН, Су-34 - это единственный тип самолетов в российском арсенале, которые могут обнаруживать и атаковать цели в кратчайшие сроки, что обусловлено наличием определенной комбинации датчиков, авионики и "умного" вооружения

Довоенный флот РФ насчитывал около 150 Су-34. Москва не может выдержать текущий уровень потерь, не говоря уже о потенциально более высоком уровне потерь.

В то же время другие эксперты отмечают, что потери России в авиации во время полномасштабной войны в Украине не являются критическими.

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