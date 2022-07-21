Западные чиновники сомневаются, что россиянам удастся реализовать задуманное.

Россия, вероятно, начнет еще одно крупное наступление в Украине в начале 2023 года и попытается продвинуться к Одессе с целью захвата юго-западного побережья и отрезания нашей страны от Черного моря.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников.

Как отмечается, захват одесского порта позволил бы оккупантам нанести сокрушительный удар по военным усилиям Украины. Кроме того, аналитики напоминают о жизненно важных мировых запасах продовольствия, которые содержатся в регионе.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дать им [Украине] не только оборудование, но и людей - свежих людей, хорошо обученных людей, чтобы попытаться пережить это", - отметил один из чиновников.

Высокопоставленные западные лица сомневаются, что агрессору удастся достичь поставленной цели и захватить Одессу.

"Учитывая время, которое Украина выиграла для укрепления этого южного района, в то время как боевые действия продолжаются дальше на востоке и севере, россиянам будет трудно войти и взять Одессу, особенно с западными системами обороны, которые могут сдержать российский флот в безвыходном положении", - отметил сказал Джим Таунсенд, бывший сотрудник Министерства обороны США, а ныне эксперт по вопросам европейской безопасности Центра новой американской безопасности.

Отметим, на днях глава МИД РФ Лавров заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились. По словам Лаврова, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий".