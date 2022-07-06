ВСУ уничтожили две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С" оккупантов.

На юге Украины за минувшие сутки, 5 июля, украинские бойцы уничтожили 18 российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook

"Ракетно-артиллерийские и другие подразделения путем отработки огневых задач обеспечили потери врага в количестве 18 раш*стов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23-го калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские авиаторы на вертолетах и штурмовиках нанесли два авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного, пока результаты разведываются.

Напомним, за минувшие сутки бойцы воздушных сил уничтожили девять крылатых ракет, два склада боеприпасов, два взводных опорных пункта и двадцать единиц техники русских оккупантов.

Ранее сообщалось, что российская армия с 24 февраля потеряла в Украине примерно 115 тысяч своих военных. В это число входят как погибшие, так и раненые, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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