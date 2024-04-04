Российские оккупанты изменили тактику на левом берегу Днепра, существенно увеличилось количество штурмов. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.
По ее словам, в течение нескольких месяцев подряд враг пытается выбить Силы обороны с плацдармов на левом берегу, но не имеет успеха и находится в постоянном поиске новой тактики.
"Сейчас они попытались таким образом - рассредоточить максимально усилия и наших сил, чтобы мелкими группками атаковать с разных направлений. Из-за чего количество штурмов возросло - в предыдущие недели мы говорили о 1-3 штурмах в сутки, то уже два дня подряд фиксируется 7-8 штурмов", - сказала Гуменюк. При этом добавила, что это свидетельствует о том, что враг действительно пытается найти эффективный способ, поскольку военное командование требует результата, а его нет.
"Для нас это говорит о дальнейшем насыщении боевой работы, о том, что необходимо больше защиты средствами РЭБ, чтобы подразделения, которые защищают плацдарм не укрывались дронами врага, потому что в промежутках между штурмами продолжаются и артиллерийские обстрелы и удары дронами. Однако результат нашей радиоэлектронной борьбы все же достаточно показателен - около 50% не достигают цели", - сообщила Гуменюк.
Ситуация в Крынках - последние данные
Как сообщал УНИАН, на днях спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты несут огромные потери на левом берегу Херсонской области в Крынках. Им приходится подтягивать резервы, потому что они теряют 60-70% своих штурмовых групп.
Отмечала, что на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с плацдарма, здесь самая сложная ситуация у оккупантов с формированием штурмовых подразделений.
По ее словам, россияне подтягивают резервы с тыла, с третьей линии обороны, потому что во время штурмов в районе Крынок не возвращается около 60-70% штурмовиков врага.
Гуменюк отметила, что такие серьезные потери для врага - это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане.