Необходимо больше защиты средствами РЭБ, чтобы подразделения на плацдарме не укрывались дронами врага.

Российские оккупанты изменили тактику на левом берегу Днепра, существенно увеличилось количество штурмов. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, в течение нескольких месяцев подряд враг пытается выбить Силы обороны с плацдармов на левом берегу, но не имеет успеха и находится в постоянном поиске новой тактики.

"Сейчас они попытались таким образом - рассредоточить максимально усилия и наших сил, чтобы мелкими группками атаковать с разных направлений. Из-за чего количество штурмов возросло - в предыдущие недели мы говорили о 1-3 штурмах в сутки, то уже два дня подряд фиксируется 7-8 штурмов", - сказала Гуменюк. При этом добавила, что это свидетельствует о том, что враг действительно пытается найти эффективный способ, поскольку военное командование требует результата, а его нет.

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"Для нас это говорит о дальнейшем насыщении боевой работы, о том, что необходимо больше защиты средствами РЭБ, чтобы подразделения, которые защищают плацдарм не укрывались дронами врага, потому что в промежутках между штурмами продолжаются и артиллерийские обстрелы и удары дронами. Однако результат нашей радиоэлектронной борьбы все же достаточно показателен - около 50% не достигают цели", - сообщила Гуменюк.

Ситуация в Крынках - последние данные

Как сообщал УНИАН, на днях спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты несут огромные потери на левом берегу Херсонской области в Крынках. Им приходится подтягивать резервы, потому что они теряют 60-70% своих штурмовых групп.

Отмечала, что на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с плацдарма, здесь самая сложная ситуация у оккупантов с формированием штурмовых подразделений.

По ее словам, россияне подтягивают резервы с тыла, с третьей линии обороны, потому что во время штурмов в районе Крынок не возвращается около 60-70% штурмовиков врага.

Гуменюк отметила, что такие серьезные потери для врага - это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане.

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