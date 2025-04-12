Оккупанты изо всех сил пытаются "добиться какого-то успеха", отметил Сергей Цехоцкий.

В районе города Торецк Донецкой области увеличилось количество российских штурмов, рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире FREEДОМ.

"Ситуация в районе Торецка достаточно тяжелая. Идут уличные бои. В городе наши войска есть, однако вражеских сил там больше. Россияне наваливаются, хотят нащупать наши слабые места и наращивают свое присутствие", - сказал он.

По его словам, на этом направлении россияне изо всех сил пытаются "добиться какого-то успеха и вывесить свой триколор в Торецке". Активизировались войска РФ и в районе Константиновки, а также на Покровском направлении, отметил Цехоцкий.

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"Враг использует абсолютно террористические методы ведения войны. Мы можем уже открыто говорить о том, что они сбрасывают с дронов боеприпасы, которые взрываются определенное время. Это подчеркивает сам принцип поведения путинских войск, что они воюют с мирным населением", - акцентировал офицер.

Бои за Торецк - что сообщалось

Напомним, как заявили в 100-й ОМБр, потери российских оккупантов в битве за Торецк уже превысили 15 000 убитыми:

"Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава. Кремлевские пропагандисты уже несколько раз объявляли об "освобождении Торецка", все мы это хорошо помним".

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