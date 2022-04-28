В перехваченном документе утверждается, что Украина в 2014 году якобы "потеряла легитимность в пределах УССР".

Россия рассматривает сценарий создания квазиобразования с названием "Южная Русь" на оккупированных украинских территориях.

О планах "основания нового государства" говорится в перехваченном документе "Манифест Южнорусского народного Собора" от 16 апреля, который оказался в распоряжении проекта "Схемы", сообщает "Радио Свобода".

Журналисты проанализировали документ и установили причастных среди руководства партии "Единая Россия": в апреле "манифест" пересылали между собой правящие круги РФ.

В документе утверждается, что государство Украина после свержения "законно избранного президента" в 2014 году якобы "потеряла легитимность в пределах УССР", а "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.

"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", - говорится в "манифесте" оккупантов.

"Фундаментом культуры и идентичности" они называют православие, а украинский язык именуют "наречием".

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины", а также анонсируют проведение "всенародного референдума".

В то же время в документе не уточняется, на каких именно территориях Украины планируется организовать "Южную Русь".

Что известно об авторах"манифеста"

С помощью метаданных документа журналисты установили вероятного автора - Романов Роман Николаевич. Компьютер, на котором был создан документ, принадлежит "ВПП "Единая Россия". Человек с такой фамилией, именем и отчеством действительно имеет отношение к правящей пропутинской партии: Роман Романов - заместитель председателя центрального Исполнительного комитета "Единая Россия".

"По данным источников "Схем" в правоохранительных органах, этот "манифест" переходил из рук в руки. Сначала его получил Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Он же - секретарь Генерального совета партии "Единая Россия". В марте Турчак попал под британские санкции. Сам он выступил с инициативой привлекать к уголовной ответственности тех, кто исполняет антироссийские санкции внутри России", - отмечают журналисты.

Впоследствии этот "манифест", по данным журналистов, Турчак передал еще одному "единороссу" Дмитрию Грызлову, помощнику подсанкционного российского бизнесмена Константина Малофеева, которого в СМИ называют "спонсором войны на Донбассе".

Связаться с автором "манифеста", а также заместителем председателя Федерального собрания России журналистам не удалось, а бизнесмен Малофеев, услышав вопрос о "манифесте Южной Руси", заявил, что с журналистами не общается и прервал телефонный звонок.

Как сообщал УНИАН, ранее законный мэр Херсона Игорь Колыхаев выразил мнение, что российские оккупанты не будут проводить псевдореферендум о создании так называемой "ХНР" на территории Херсонской области. Вместо этого враг может планировать присоединить временно занятый регион к Крыму.

По данным источника в Пентагоне, российские силы на Донбассе продвигаются "медленно и неравномерно" из-за сопротивления Украины и продолжающихся проблем с логистикой.

Вас также могут заинтересовать новости: