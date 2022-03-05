Алексей Резников считает, что тенденция к сдаче российских военных в плен растет.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, затем наступит логистический коллапс.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не одиночных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие из них уже поняли - их предали", - подчеркнул Резников.

Так, подчеркнул он, единственный способ для оккупанта сберечь свою жизнь - сдаться в плен.

Начаты десятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

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