Войска концентрируют для мощной атаки на Юге и Востоке Украины.

Россия изменила тактику и переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму.

Об этом говорится в обращении министра обороны Украины Алексея Резникова к государствам-партнерам Украины.

"Российские оккупанты отброшены от нашей столицы - Киева. Заканчивается освобождение от российских солдат Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Но ситуация остается чрезвычайно сложной. Особенно - на юге и востоке нашего государства. Россия концентрирует силы для мощной атаки", - отметил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что Украина выиграла первый раунд войны, когда велись интенсивные контактные бои с применением десанта, пехоты и бронетехники.

"Потому что наша армия хорошо обучена и чрезвычайно мотивирована. Один наш боец стоит 10 россиян. Нам удалось остановить Россию во многом благодаря тому оружию, которое мы получили от партнеров. Хочу поблагодарить за это. Однако Россия сделала выводы и изменила тактику. Она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму", - заявил Резников.

По его словам, количество контактных боев уменьшается, враг наносит ракетные удары, применяет авиацию, массово использует системы РСЗО и дальнобойную артиллерию, уничтожает наши мирные города.

"Обстрелы осуществляются с территории самой России, Беларуси, а также акваторий Черного и Азовского морей. При таких условиях война переходит в фазу соревнования ресурсов. Которые в России почти бесконечны, по сравнению с Украиной. Чтобы одержать победу в такой войне, нам нужна другая помощь, чем мы получали раньше", - подчеркнул министр обороны.

Ранее неоднократно звучали предположения, что война в Украине будет длительной.

В частности, еще 19 марта британская разведка заявляла, что поскольку оккупанты не достигли первоначальных целей, они изменили стратегию. Теперь враг попытается истощить ВСУ и всех украинцев. Вероятнее всего, бомбардировки мирных городов усилятся, что повлечет рост числа жертв и усиление гуманитарного кризиса.

6 апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что российское вторжение в Украину создало "опасный исторический поворотный момент". Война, по его мнению, продлится годами.

"Я считаю, что это затяжной конфликт, который будет измеряться годами. Не знаю, можно ли говорить о десятилетиях, но несколько лет – это уж точно. Я думаю, что США, НАТО, Украина и все союзники и партнеры, которые ее поддерживают, будут втянуты в это в течение длительного времени", - сказал Милли

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война Российской Федерации против Украины может длиться месяцы и годы, и поэтому надо готовиться к долгосрочному периоду отвечать на имеющиеся вызовы.

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