Прежних отношений между Украиной и Россией больше не будет, говорит министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после военной агрессии России отношения между странами уже не будут такими, как раньше. По его убеждению, все граждане должны быть готовы защищать Украину.

Об этом он заявил во время интервью для ArmyInform.

Читайте также"Будет кровавая резня": Резников описал сценарий возможного вторжения РФ в Украину (видео)"Нападение России многое изменило. Но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача-перестроить сознание. Наш агрессивный сосед никуда не денется", - отметил Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что даже после деоккупации Донбасса и возвращения Крыма на достижение неконфликтного сосуществования уйдут десятилетия.

"Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мыслей о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может коснуться. А это означает совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного контракта", - подчеркнул министр.

Развертывание российских войск на границе с Украиной: что известно

В конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что РФ восстановила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Читайте также"Эта идея неактуальна": Байден исключил военное противодействие вероятному вторжению РФ в УкраинуПозже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фото, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной. Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных. По сообщению Financial Times западная разведка предусматривает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой. Кремль отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко