Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников убежден, что деоккупировать Крым удастся быстро.
Об этом он рассказал в интервью изданию Лига.
Резников отметил, что "мир очень быстро меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки. Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе – это ошибка".
Политик предполагает, что к 2030 году Европа, как и утверждала, откажется от бензиновых двигателей.
Читайте такжеБоевики включили гимн России в школах оккупированного Донецка на 1 сентября (фото, видео)"Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупацию достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка", – ответил Резников.
Впрочем, вице-премьер признал, что Украине потребуется не менее 25 лет, чтобы вернуть оккупированные территории РФ к нормальной мирной жизни.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.