Украине потребуется не менее 25 лет, чтобы вернуть оккупированные территории к нормальной жизни.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников убежден, что деоккупировать Крым удастся быстро.

Об этом он рассказал в интервью изданию Лига.

Резников отметил, что "мир очень быстро меняется. А с ним – и перспективы России как страны-бензоколонки. Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе – это ошибка".

Политик предполагает, что к 2030 году Европа, как и утверждала, откажется от бензиновых двигателей.

Читайте такжеБоевики включили гимн России в школах оккупированного Донецка на 1 сентября (фото, видео)"Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупацию достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертв российской агрессии. И это не шутка", – ответил Резников.

Впрочем, вице-премьер признал, что Украине потребуется не менее 25 лет, чтобы вернуть оккупированные территории РФ к нормальной мирной жизни.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Автор: Яна Ставская