Путин вместе с полномасштабной войной начал развал России, говорят в СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что в России будет еще больше инцидентов, похожих на сегодняшние рейды бойцов, воюющих на стороне Украины.

Так он прокомментировал рейд "Свободы России", "РДК" и "Сибирского батальона" на территорию РФ. "Имеют право граждане России находиться на своей территории, имеют право сделать свой выбор, это их личное право. Другое дело, что там сейчас засела тоталитарная секта, которая не дает вообще никому продыху. И они борются за то, чтобы была другая страна, чтобы была свобода," - сказал он в эфире информационного телемарафона.

Секретарь СНБО уверен, что это - только начало. Он отметил, что российский диктатор Путин вместе с началом полномасштабной войны запустил и развал России.

Видео дня

"Там такого будет очень и очень много. Если Путин и его клика считают, что у них там все в порядке, то они глубоко ошибаются... Это была катастрофическая ошибка Путина, и это ему не пройдет. Он за все это будет отвечать, в том числе и перед тем российским народом, который стоит на стороне света", - добавил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что сегодня он получил предварительные результаты по применению наших дронов от Вооруженных Сил, ГУР и СБУ. "Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность - это реальное приближение безопасности для всех", - отметил он.

Атаки на Россию 12 марта: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью ряд российских регионов массированно атаковали беспилотные летательные аппараты, в результате атаки возник масштабный пожар на нефтебазе в городе Орел.

Днем в Ивановской области упал и разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76, экипаж погиб.

Также стало известно, что Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" пересекли российскую границу и зашли на территорию Курской и Белгородской областей.

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