Такие мероприятия выполняются с целью улучшения как раз подразделений, ситуации, доукомплектования подразделений, военной техники.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин прокомментировал реорганизацию 67-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"Общее военное руководство, которое руководит и Вооруженными силами, и подразделениями, и в районе ведения боевых действий - это прежде всего для того, чтобы упорядочение военных коллективов. На самом деле - это реализация мероприятий, которая направлена на наращивание способности в обороне и она относится исключительно к компетенции военного руководства. Речь идет здесь в том числе о создании более маневренных, современных, различных подразделений для выполнения различных, специальных и боевых задач", - заявил он.

Поэтому, по его словам, и такие меры выполняются с целью улучшения как раз подразделений, ситуации, доукомплектования подразделений, военной техники.

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Волошин рассказал, что батальон 67-й отдельной механизированной бригады перепрофилируют в отдельную штурмовую воинскую часть.

"Специально с этой целью были выделены другие подразделения - меньшинство той бригады для того, чтобы создать костяк и единый военный организм, который будет выполнять определенные задачи, которые поставит перед ним руководство Вооруженных сил, руководство того района выполнения задач, где он будет выполнять это подразделение задачи", - отметил военный.

Он пояснил, что решение уже принято о реорганизации, сейчас будет процесс набора личного состава, доукомплектования, как техникой, боеприпасами, так и личным составом, те или иные должности будут занимать соответствующие специалисты.

"Так же будет назначено руководство от командира бригады, подразделения и ниже по всем соответствующим звеньям", - рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Реорганизация 67-й бригады ВСУ - детали

После потери некоторых позиций вблизи Часового Яра в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и переводы военных, которые были костяком подразделения.

16 апреля в Сухопутных войсках ВСУ заявили о решении о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

Отмечалось, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление общей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мероприятий не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.

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