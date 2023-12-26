Предполагается, что российское командование ищет ответ на вопрос, как продолжить боевые вылеты.

Уничтожение четырех российских бомбардировщиков Су-34 и еще одного многофункционального истребителя Су-30 РФ - болезненные потери и шок для россиян.

Как пишет Defence Express, запуск управляемых ракет и бомб из них позволяло не входить в зону действия украинской противовоздушной обороны. И теперь российское командование наверняка будет пытаться найти ответ на вопрос, как продолжить боевые вылеты.

"Задача у врага действительно не так уж проста, потому что выглядит следующим образом. Дальность действия Patriot с ракетами GEM-T против аэродинамических целей - 160 км. Дальность сброса бомб с УМПК (комплект крыльев для неуправляемых бомб) - 60-70 км, дальность пуска противорадиолокационных ракет Х-31П - 110 км, Х-59М - до 115 км, хотя ее модернизированная версия Х-59МК - до 290 км. То есть все кроме Х-59МК можно запустить только в зоне действия Patriot, а дальность наиболее дальнобойной управляемой ракеты тактической авиации уменьшается на контролируемую этим ЗРК зону", - говорится в публикации.

Аналитики предположили, что россияне могут попытаться запускать бомбы в режиме кабрирования:

"Это, конечно, не полностью предохраняет от ЗРК, но минимизирует время нахождения под возможным обстрелом, так как сразу после сброса самолет ложится на обратный курс и возвращается на сверхмалую высоту. О возможности УМПК выдержать такие маневры есть вопросы… Но, скорее всего, РФ все же попытается применить такой метод, потому что не могут позволить себе просто поставить на землю тактическую авиацию или продолжить ее использование в аналогичном режиме".

Уничтожение российских СУ-34 и Су-30 - что сообщалось

Как писал УНИАН, за последние несколько дней украинские защитники сбили четыре российских самолета Су-34: три - на юге, еще один - над оккупированным Мариуполем.

Также 25 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что силы ПВО Украины уничтожили российский истребитель Су-30.

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