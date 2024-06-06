Главная задача - сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, как продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Об этом он сообщил в Telegram.

"Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача - сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций", - заявил он.

По словам Сырского, эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года.

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"Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - отметил главнокомандующий.

Кроме того, он подчеркнул, что продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба.

"В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, - создать перспективную структуру ВСУ на период до вступления в НАТО", - пояснил он.

Реформы в Генштабе - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел функциональное обследование и принял решение по оптимизации штатной численности. Его сократят на 60%.

Острянский проинформировал, что в феврале-марте этого года, в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Он пояснил, что этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%.

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