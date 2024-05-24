Сообщается, что также за счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел функциональное обследование и принял решение об оптимизации штатной численности. Его сократят на 60%. Об этом заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ, бригадный генерал Евгений Острянский.

По его словам, реформа Генштаба позволит усилить те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.

"Структура, это, прежде всего, баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и, прежде всего, развитию Вооруженных сил", - отметил он. Видео дня

Острянский проинформировал, что в феврале-марте этого года, в Генеральном штабе проведено функциональное обследование, по результатам которого принято решение об оптимизации штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Он пояснил, что этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации уже существующих. Указанные меры позволят устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%.

"За счет высвобожденного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части. Это, в свою очередь, позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий. Мы понимаем, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск", - подчеркнул начальник Главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВС Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля президент Владимир Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ. Генерал-лейтенант Сергей Шаптала был уволен с должности начальника Генштаба ВСУ. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич. Он был командующим Сил территориальной обороны.

Зеленский заявил, что Баргилевич назначен по предложению Главкома Александра Сырского.

Также известно, что 8 февраля Зеленский совершил самую серьезную перестановку в военном руководстве страны с начала полномасштабной войны. В частности, глава государства уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Сырского, который до того возглавлял Сухопутные силы ВСУ.

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