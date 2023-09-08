Рядом с ним также было средство РЭБ, которое не могло справиться с дроном.

В Херсонской области украинские воины "минуснули" новейшую технику оккупантов - радиолокационный комплекс "Предел Э".

Как сообщил журналист Денис Казанский, во время атаки также были уничтожены станции РЭБ "Леер-2". Враг корректировали беспилотники.

"Уничтожен новейший российский радиолокационный комплекс "Предел Э" стоимостью около $200 млн, а также станция РЭБ "Леер-2". Обратите внимание, что все эти "РЭБы, не имеющие аналогов", спокойно дают работать беспилотникам и корректировать по себе огонь", - пишет журналист.

Он отметил, что "сумасшедшие кремлевские деды" решили бездарно сжечь свою новейшую технику в украинских степях.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Напомним, что Вооруженные Силы Украины уже 562 дня защищают украинцев от полномасштабной войны РФ. За минувшие сутки силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 8 сентября ориентировочно составили около 267 540 человек. Кроме того, украинские военные уничтожили: танков ‒ 4529 (+23 единицы за минувшие сутки); боевых бронированных машин ‒ 8726 (+23); артиллерийских систем – 5753 (+31) и многое другое вооружение.

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