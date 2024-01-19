Двоих госпитализировали.

В четверг, 18 января, бойцы "Русского добровольческого корпуса" провели очередной рейд на территорию России.

В официальном Telegram-канале "РДК" сообщается, что разведывательная группа устроила засаду на транспорт российских захватчиков в Суземском районе Брянской области. Они обещают позже показать кадры объективного контроля.

Командир РДК Денис Никитин сказал, что во время этого рейда "с лучшей стороны проявили себя вчерашние рекруты". "Парни приехали в Украину и вступили в РДК буквально летом, прошли КМБ, пополнили боевые группы и под руководством уже опытных бойцов и командиров РДК, а не французских кураторов, сделали свои первые уверенные шаги на пути Воина", - написал он.

Видео дня

Российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники сообщает, что на участке дороги между сёлами Улица (на границе) и Коммуна Суземского района (приблизительно в часе езды) нашли российский военный "Урал". Судя по повреждениям, его атаковали из стрелкового оружия. На месте нашли пустой магазин от АК-74.

Известно, что в результате атаки погибли двое российских военнослужащих, еще двоих госпитализировали с ранениями.

Война на территории РФ: последние новости

Как известно, война, которую Россия ведет против Украины, постепенно возвращается на ее территорию. Кроме того, на российских заводах и предприятиях систематические происходят различные пожары и ЧП.

Напомним, что сегодня беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в городе Клинцы Брянской области, начался серьезный пожар.

В украинской разведке заявили, что российские нефтебазы и объекты, которые поддерживают работу оккупационной армии, продолжат гореть.

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