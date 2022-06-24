Действий России сделали этот регион небезопасным для судоходства.

У США есть информация о том, что Черноморский флот РФ получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков.

Как сообщает The Guardian, ссылаясь на официальных лиц и рассекреченные данные разведки, военно-морской флот России получил приказ поставить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр.

Разведка утверждает, что это - часть российской блокады экспорта зерна, которая грозит спровоцировать глобальный голод.

В США говорят, что их разведка указывает на согласованную российскую стратегию по отсечению участка побережья, находящегося под контролем Украины.

"У США есть информация о том, что Черноморский флот получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков", — сказал официальный представитель США.

Россия отрицает установку мин вокруг портов Черного моря и обвиняет Киев, заявляя, что украинцы заминировали свои собственные порты.

"Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления России о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, Россия на самом деле размещает мины в Черном море возле Очакова. У нас также есть данные о том, что российские войска ранее заминировали реку Днепр. … Влияние действий России, которые привели к прекращению морской торговли в северной трети Черного моря и сделали этот регион небезопасным для судоходства, нельзя недооценивать, поскольку морской экспорт Украины жизненно важен для глобальной продовольственной безопасности", — сказал чиновник.

Он также отметил, что Украина поставляет десятую часть мирового экспорта пшеницы, и около 95% этого экспорта покидает страну через черноморские порты.

"Изображение (спутниковые снимки - УНИАН) ясно показывает, что российское вторжение в Украину привело к разрушению трех элеваторов, а также конвейерной системы, загружающей зерно на суда. Из-за атаки России экспортные мощности зернового терминала сократились как минимум на треть", - сказал представитель США.

Кремль официально отрицал попытки спровоцировать глобальный голод. В то же время ранее на этой неделе российская пропагандистка Маргарита Симонья предположила, что это часть стратегии.

"Сейчас начнется голод, и они снимут санкции и будут с нами дружить, потому что поймут, что с нами невозможно не дружить", — заявила Симоньян на Петербургском экономическом форуме.

Как писал УНИАН, после того, как российские оккупанты украли украинского зерна на миллионы долларов, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ способна значительно увеличить экспорт зерна и удобрений.

При этом лидер страны-агрессора цинично заявил, что Россия якобы "не препятствует экспорту зерна из Украины".

"Пусть разминируют и вывозят", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет.

Сам Путин заявлял, что в случае разминирования не воспользуется открытыми торговыми путями для нападения на Одессу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что словам Путина верить нельзя.

Из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

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