Участники совещания с участием президент обсудили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области.

Из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.

Так, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мерах по обороне региона. Также речь шла о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области.

По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техникой.

Кроме того, был обсужден вопрос работы промышленных предприятий области во время российской агрессии. Участники совещания заслушали командующего Военно-Морских сил ВСУ Алексея Неижпапы, который рассказал о ситуации безопасности в акватории Черного моря и обеспечении подразделений ВМС.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин после похищения зерна из Украины заявил, что РФ готова нарастить экспорт продовольствия.

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