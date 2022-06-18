Из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе.
Так, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал участников совещания о мерах по обороне региона. Также речь шла о путях организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области.
По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Участники встречи обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техникой.
Кроме того, был обсужден вопрос работы промышленных предприятий области во время российской агрессии. Участники совещания заслушали командующего Военно-Морских сил ВСУ Алексея Неижпапы, который рассказал о ситуации безопасности в акватории Черного моря и обеспечении подразделений ВМС.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин после похищения зерна из Украины заявил, что РФ готова нарастить экспорт продовольствия.
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