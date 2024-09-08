Киберспециалисты ГУР успешно атаковали ресурсы военных предприятий РФ (видео)

Был получен доступ к 14 серверам и стерты системные файлы и базы данных.

Ресурсы военных предприятий Российской Федерации, причастных к ведению геноцидной войны против Украины, были успешно атакованы в киберпространстве.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram, кибератака состоялась 7 сентября 2024 года.

"Под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов", - говорится в сообщении.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в развитии объектов военной инфраструктуры государства-агрессора. Среди них - "СМКомплект", "КристЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Сметка.ру" и ряд других.

Кроме того, испытал трудности в результате атаки и пропагандистский "Симферопольский форум".

"В результате кибероперации специалисты ГУР МОУ получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий", - отмечается в сообщении.

Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты-разведчики разместили поздравления ко Дню военной разведки Украины.

Война в Украине - кибератаки ГУР

Как сообщал УНИАН, вечером 30 июля киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру государства-агрессора России, поразив критически важные ресурсы и получив доступ к большому массиву конфиденциальных данных. Атака продолжалась непрерывно в течение недели.

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