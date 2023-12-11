Вражеские наступления продолжают характеризоваться преимущественно нападениями пехоты, отметили в западной разведке.

Вооруженные силы Украины провели успешные контратаки на локальном уровне, чтобы российские оккупанты не имели возможности установить полный контроль над селом Степное возле города Авдеевка.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на сведения разведки. Как отмечает разведка, на протяжении последней недели Авдеевка оставалась сектором, где происходят наиболее интенсивные бои на фронте. По официальным публичным украинским данным, в некоторые дни в этом малом секторе происходило до 40% от всех боевых действий.

"Российские наступления продолжают характеризоваться преимущественно нападениями пехоты, часто при участии штрафных подразделений "Шторм-Z", - сказано в сообщении.

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"Предположительно, что украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, не позволили российским силам иметь полный контроль над селом Степное", - отмечается в сообщении.

При этом, Степное является селом, где Россия пытается реализовать одну часть двойного окружения Авдеевки и ее серьезно защищенной промышленной зоны.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что несмотря на погодные условия оккупанты не оставляют попыток захватить город. По всей линии обороны вокруг Авдеевки враг проводит почти круглосуточные штурмовые действия.

Потери России в Украине на Авдеевском направлении сейчас на 25% больше, чем были при штурме Бахмута. Возле Авдеевки сосредоточено не менее 40 тысяч российских военнослужащих, что в разы больше, чем украинский гарнизон.

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