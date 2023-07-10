Число погибших снова возросло.

Спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара по городу Орехов Запорожской области. Жертвами российского обстрела стали семь человек.

"Спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших возросло до 7 человек", – сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Российские военные ударили по жилому кварталу утром 10 июля. Обстреляли место выдачи гуманитарной помощи.

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Удар по Орехову 10 июля

Россияне совершили удар управляемыми авиабомбами по прифронтовому Орехову Запорожской области утром в понедельник.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате атаки. Среди погибших были три женщины 43, 45, 47 лет и мужчина 47 лет. Еще 13 человек, по данным Офиса генпрокурора, пострадали. 11 человек госпитализировали с различными ранениями.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко также сообщил, что во время разбора завалов россияне снова атаковали город управляемой авиационной бомобой. При этом ударили рядом с местом, где спасатели разбирали завалы. Во время этой атаки ранен один человек.

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