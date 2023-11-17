Возможно, насчет Taurus мы спешим быть пессимистичными, отметил военный эксперт.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден, что у немцев не стоит вопрос - предоставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus или нет, но есть вопрос, как Вооруженные силы Украины будут их запускать.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. "Я думаю, у них на самом деле нет вопроса давать Taurus или нет, вопрос стоит как. Потому что базисный вопрос, который стоит с Taurus, он до сих пор не решен, - с чего их запускать", - заявил эксперт.

По его мнению, "как-то странно получилось у англичан, французов и немцев, что они будто делали три разные крылатые ракеты в рамках одного совместного проекта, и которые требуют теперь разной адаптации под носители". "И казалось бы, что у нас есть определенное количество Су-24, которые по официальным данным были адаптированы для запуска Scalp или Storm Shadow, а значит туда можно повесить Taurus, но нет. Очевидно, немцы считают, что определенную доработку еще надо", - сказал Киричевский.

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Он не исключает, что поставки Taurus "подвязаны" под предоставление Украине западных истребителей F-16.

"Под F-16 нам нужны будут дальнобойные средства поражения также, тем более, что Су-24 у нас, мягко говоря, ограниченное количество. И дадут ли нам США ракеты AGM-158 - дальнобойные крылатые, рассчитанные именно под F-16? Возможно, как раз между США и Германией может быть определенная негласная договоренность, что теперь Taurus будет под F-16 вместо тех самых AGM-158, которые американцы так или иначе не дадут, потому что именно такие ракеты им надо будут в случае войны против Китая. Поэтому, возможно, мы по Taurus спешим быть пессимистичными", - прокомментировал Киричевский.

Крылатые ракеты Taurus для Украины - что сообщалось

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что возможная передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS может подтолкнуть Германию к предоставлению ВСУ крылатых ракет Taurus. Сообщалось, что Берлин считает, что лучше "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений Украине для обороны.

В октябре стало известно, что ракеты ATACMS уже в Украине. Так, ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также в Луганске, прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией. Сообщалось, что в результате удара были поражены девять вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы. После этого американские СМИ сообщили, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности.

В начале ноября в немецкой компании-производителе подчеркнули, что в короткие сроки могут возобновить производство Taurus, о поставках которых Украине уже несколько месяцев идут разговоры. О потенциальном возобновлении изготовления ракет сообщила компания-производитель MBDA Deutschland в социальной сети X. Пока что решение по их передаче Киеву Берлин не принял.

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