Ограничения США по-прежнему оставляет в неприкосновенности по меньшей мере 84% наземной территории России в пределах досягаемости украинских ПТРК.

Предоставленное США разрешение Украине на удары американским оружием по территории России не сможет нарушить масштабные российские операции, поскольку сократило размер "неприкосновенной" территории РФ максимум на 16 процентов. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что политика США, ограничивающая использование Украиной предоставленного западного оружия, по-прежнему оставляет в неприкосновенности по меньшей мере 84% наземной территории России в пределах досягаемости украинских ПТРК.

"Политика США фактически создала обширное убежище, которое Россия использует для защиты своих боевых сил, командования и управления, логистики и служб тылового обеспечения, которые российские военные используют для проведения своих военных операций на Украине". - отмечают аналитики.

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В ISW отмечают, что теоретически ВСУ могут поражать все российские военные цели в Белгородской, Курской и Брянской областях, однако далеко не очевидно, что украинские силы имеют на это разрешение. Высокопоставленные американские чиновники дали разрешение Украине наносить удары по территории России для контрбатарейной стрельбы, но в то же время географически ограничили ее районом Харьковской области.ю

Таким образом, ВСУ могут наносить удары по российским военным объектам, непосредственно рядом с границуей, однако им запрещено наносить удары по военным объектам дальше в тылу РФ или в других районах Курской и Брянской областей, которые все еще находятся в зоне действия систем GMLRS, - говорится в анализе.

"Заявления американских чиновников также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в нанесении ударов по российским военным объектам, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине. Таким образом, сокращение площади "неприкосновенного" пространства может составить менее 16 процентов", - подытоживают аналитики.

При этом, отмечают в ISW, изменение политики США, "хотя и является шагом в правильном направлении, само по себе неадекватно и не способно нарушить масштабные российские операции".

Разрешение США на удары их оружием по РФ

Ранее США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

Также власти США разрешили украинцам наносить удары по прифронтовым территориям РФ, откуда россияне бьют по нашим населенным пунктам, в том числе по Харькову.

Однако при этом президент США Джо Байден заявил, что Украине не позволено бить американским оружием вглубь российской территории и наносить удары по Москве и Кремлю.

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