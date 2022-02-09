Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые "уклонялись" от выполнения "воинского долга" перед оккупационным режимом.

Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого "военкомата ЛНР".

Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата ЛНР".

Следователи СБУ собрали неопровержимые доказательства того, что, находясь на должности, злоумышленник работал во исполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР".

В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, которые воевали против Вооруженных Сил Украины и обстреливали мирные населенные пункты Луганской области.

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "воинский учет"; проводил военные сборы; причислял местных жителей к так называемому "резерву народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НВФ.

Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые "уклонялись" от выполнения "воинского долга" перед оккупационным режимом.

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Напомним, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории региона.

Правонарушителю заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время он будет объявлен в общегосударственный розыск.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года российские оккупационные войска начали разворачивать на Донбассе полевые пункты управления и полевые лагеря для размещения призывников на зимних военно-полевых сборах. Оккупанты собирались принудительно привлечь на шестимесячные сборы лиц, которые ранее не призывались, в том числе студентов высших учебных заведений.

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