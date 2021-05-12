Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали трех раненых и двух больных военнослужащих. Их доставили в Киев.
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Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что военные врачи стабилизировали состояние военнослужащих и подготовили военных к следующему этапу лечения.
Самолет Ан-26 доставил пациентов в аэропорт “Борисполь”, а впоследствии специализированным транспортом их перевезли в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве.
Сейчас украинские воины размещены в отделениях центра и проходят обследование. У них есть все необходимое для лечения и реабилитации. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов стабильное.
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