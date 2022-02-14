В зоне конфликта на востоке Украины противник, в частности, использовал ручные противотанковые гранатометы, поделились в штабе ООС.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в вечерней сводке штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима "тишины". Неподалеку от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили один БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, боевики захватили часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Российские власти поддержали боевиков, на Донбасс ворвались российские войска.

Для разрешения конфликта на востоке Украины были подписаны Минские соглашения, стороны договорились, в частности, о прекращении огня и отводе от линии соприкосновения тяжелого вооружения. Украинская сторона не раз обвиняла боевиков в нарушении "тишины".

В конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Киев не намерен выполнять Минские договоренности. По его словам, соглашения подписаны "под дулом".

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