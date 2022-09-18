Снаряд летит на расстояние в четыре раза меньше, чем ракета ATACMS, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о дальнобойных ракетах ATACMS и других снарядах для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Он отметил, что ракета от снаряда отличается размерами, стоимостью и своими характеристиками.

"Снаряды для HIMARS реактивные, они имеют небольшие размеры, небольшую дальность. Небольшую дальность, потому что 75 километров по сравнению с 300 километрами оперативно-тактической ракеты то небольшая дальность. Это в четыре раза меньше, чем летит ракета ATACMS. У снаряда есть твердотопливный заряд пороховой, который является маршевым двигателем, горение этого заряда в ограниченном пространстве создает реактивную тягу, за счет чего этот снаряд улетает. Когда вы видите на видео стрельбу HIMARS, этот шлейф белого дыма за снарядом это и есть работа порохового двигателя", – отметил Жданов. Видео дня

"То, что летит недалеко и имеет небольшие размеры, – это реактивные снаряды. То, что имеет большие размеры и летит далеко, – это ракета. А принцип действия у них абсолютно одинаковый", – добавил эксперт.

По его словам, у оперативно-тактической ракеты для HIMARS типа ATACMS маршевый двигатель, который разгоняет ракету на активном участке траектории.

Напомним, ранее сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

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