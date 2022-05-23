Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци" и 150 домов.

В результате вчерашнего ракетного удара по Малину Житомирской области погиб работник "Укрзализныци".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Малина Александр Ситайло.

"Нанесен ракетный удар по городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", 150 домов. Один из них - многоквартирный... К сожалению, есть один погибший. Им был работник "Укрзализныци". Также есть четверо раненых. Из них трое - работники "Укрзализныци" и один житель города Малина. Все раненые госпитализированы и получат необходимую медицинскую помощь", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 мая российские войска ударили ракетами по Малину Житомирской области. В результате вражеской атаки погиб минимум один человек.

А в ВСУ сообщали, что украинские военные уничтожили в небе над Житомирской областью четыре вражеские ракеты.

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