Польские военные предупредили мирных жителей о полетах авиации.

Из-за утренней ракетной атаки на Украину Польша снова поднимала свою авиацию.

Об этом Оперативное командование Польши сообщило в соцсети Х. В частности, польские военные предупредили, что в юго-восточной части страны возможен шум из-за полетов польских и союзных самолетов в воздушном пространстве страны.

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с нанесением ударов по Украине. Последний раз такая активизация российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа", - заявили в Оперативном командовании.

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Там добавили, что развернули все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, Оперативное командование постоянно следит за ситуацией.

Польша и ракетные атаки по Украине

Поляки время от времени поднимают свою авиацию во время ракетных атак россиян на Украину. Однако они никогда ее не применяют. Польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

При этом на днях зафиксирован уникальный случай - Беларусь сбила российский "шахед" в своем воздушном пространстве.

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