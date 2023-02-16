Сегодня ночью россияне попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Ночью три вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области, никто не пострадал. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Жители Львовщины, к сожалению, этой ночью враг нанес ракетный удар по нашей области. Три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. Единственное, что могу уточнить: это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовщине", - отметил он.

По словам Козицкого, в результате удара возник пожар, который оперативно потушили.

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Он добавил, что работники предприятия находились в укрытии, жертв или пострадавших в результате попадания ракеты нет.

Ракетный удар по Украине сегодня

Сегодня ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога - россияне выпустили в сторону нашей страны 32 ракеты, 16 из которых удалось сбить.

Позже председатель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что есть попадание в объект критической инфраструктуры. Он уточнил, что пострадавших или жертв нет. По словам Козицкого, пожар на месте происшествия потушили.

В ОП заявили, что ночью от ракет России пострадала не только Львовская область, а россияне изменили тактику.

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