Геращенко сообщил, что в селе Требухов работала ПВО

Российские оккупанты снова ударили по Киевщине ракетами. Атака врага пришлась по Броварскому району.

Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Есть информация о ракетном ударе В С. Требухов. Подробности выясняем", - отметил он.

Впоследствии информацию о взрывах в Киевской области прокомментировали в полиции.

"Взрывы на Броварщине. Проверяем информацию", - говорится в сообщении.

"Имеем обновленную информацию по прилету в Требухове. После успешного срабатывания ПВО, остатки ракеты упали в поле вблизи с. Требухов". - затем добавил мэр Броваров.

По словам Сапожко, дома не повреждены, пострадавших нет.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Telegram также сообщил, что в селе Требухов работала ПВО. Впоследствии он показал воронку от падения сбитой крылатой ракеты. По словам Геращенко, никто не пострадал.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из Беларуси по Украине была запущена минимум 631 ракета пик пришелся на 1 апреля.

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