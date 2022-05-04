Полиция проверяет информацию о взрывах в Броварском районе Киевской области / фото УНИАН

Российские оккупанты снова ударили по Киевщине ракетами. Атака врага пришлась по Броварскому району. 

Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Есть информация о ракетном ударе В С. Требухов. Подробности выясняем", - отметил он.

Впоследствии информацию о взрывах в Киевской области прокомментировали в полиции. 

"Взрывы на Броварщине. Проверяем информацию", - говорится в сообщении.

Воронка от ракеты оккупантов / фото Антон Геращенко

"Имеем обновленную информацию по прилету в Требухове. После успешного срабатывания ПВО, остатки ракеты упали в поле вблизи с. Требухов". - затем добавил мэр Броваров.

По словам Сапожко, дома не повреждены, пострадавших нет.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Telegram также сообщил, что в селе Требухов работала ПВО. Впоследствии он показал воронку от падения сбитой крылатой ракеты. По словам Геращенко, никто не пострадал. 

Обломок сбитой ракеты / фото Антон Геращенко

Ранее УНИАН уже сообщал, что из Беларуси по Украине была запущена минимум 631 ракета пик пришелся на 1 апреля.

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