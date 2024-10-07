Такой шаг может быть способом шантажировать Запад потенциальной угрозой применения ядерного оружия, считает Мусиенко.

В России вывели на боевое дежурство ракетный комплекс "Ярс". Это одно из тех вооружений, которыми РФ активно запугивает западные страны – особенно после полномасштабного вторжения в Украину, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Они уже выводили этот комплекс в 2022 году, в 2023 году. В 2022 году они его показывали на параде, в 2023-м тоже выводили. Почему сейчас вывели? Потому что должен происходить "Рамштайн", во время которого в том числе будет обсуждаться решение о возможности Украины бить вглубь российской территории", – сказал эксперт в комментарии "Фокусу".

По его словам, такой шаг может быть способом шантажировать Запад потенциальной угрозой применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что этот комплекс создан для нанесения межконтинентальных ударов – то есть больше по США или Канаде.

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"Но, конечно, что это будет продемонстрировано так, что потенциально может быть применено против Украины. Хотя, опять же, это, скажем так, больше для того, чтобы запугивать Запад", – продолжил Мусиенко.

Эксперт считает, что вероятность применения этого вооружения россиянами сейчас не является высокой. Однако если бы РФ таки применила его, это означало бы возможность втягивания западных стран в войну.

"Не думаю, что на сегодняшний день это наиболее желательный сценарий того, чтобы по России нанесли ядерный удар. Поэтому я думаю, что сейчас это такой механизм, способ эскалации и запугивания", – резюмировал Александр Мусиенко.

Выведение комплекса "Ярс" на дежурство

Ракетный комплекс "Ярс" (РС-24), который россияне вывели на дежурство, – это мобильный и шахтный межконтинентальный баллистический ракетный комплекс. Он был принят на вооружение в 2009 году.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность применения этого комплекса россиянами фактически нулевая. По его словам, диктатор Путин хочет продемонстрировать Западу, что у него есть ядерное оружие.

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