Первые пуски украинских противокорабельных ракет произвели с юга Одесской области.

Украинский береговой мобильный комплекс с противокорабельными ракетами "Нептун" прошел свое боевое крещение еще в первые дни широкомасштабного вторжения России, за месяц до потопления российского крейсера "Москва".

Как рассказал собеседник УП из военных кругов, причастный к проекту "Нептун", первые пуски были с юга Одесской области. Отмечается, что украинские ракеты запустили, чтобы поразить три российских десантных корабля, которые выдвинулись из портов в Крыму в сторону украинского побережья в Николаевской области. Высадка войск РФ в этом районе давала им плацдарм для атаки и на Николаев, и на Одессу.

По словам источника, скорее всего, россияне засекли украинские ракеты и уничтожили. Но, несмотря на это, когда оккупанты осознали саму возможностью подобных ракетных ударов со стороны Украины, они развернули корабли назад в Крым.

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Предположительно, боевое крещение "Нептунов" состоялось не позднее 26 февраля.

Береговой мобильный комплекс "Нептун"

Украинский ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе групп.

В состав комплекса входят: командный пункт РКП-360, пусковая установка УСПУ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360.

13 апреля комплекс Нептун уничтожил флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер "Москва".