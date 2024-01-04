Стратегия противодействия массированным налетам должна включать четыре основные направления.

Чтобы надежно защитить Украину от массированных воздушных атак со стороны России, недостаточно только усиливать собственную систему ПВО. Нужно также наносить удары по пусковым установкам и аэродромам россиян. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины (в 2005–2010 годах), генерал армии Николай Маломуж.

Он отметил, что Украине нужны не только дополнительные установки ПВО, но и вспомогательные системы – в частности, радиолокационное оборудование, которое способно дезориентировать ракеты и беспилотники-камикадзе.

"Второе – конечно, необходимо наносить удары по конкретным точкам пуска, расположенным в Крыму и прифронтовой зоне, где размещены С-300 и С-400, а также по конкретным военным объектам в России, где размещены военные аэродромы и самолеты", – подчеркнул Маломуж.

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Третьим важным элементом в противодействии российским воздушным налетам на Украину генерал считает "соответствующую реакцию" мирового сообщества после каждой такой массированной атаки.

"Ответные глобальные действия должны быть очень активными. Причем именно Украина должна быть инициатором таких действий. В частности, необходимо созывать Совбез ООН и внеочередную Генассамблею ООН и ставить вопрос о терактах такого масштаба. Это уже мировой формат террора. Чтобы страны, которые являются партнерами России, в частности Китай, Индия, Бразилия, Турция, резко выступили против режима в России. Это один из факторов политического давления", – подчеркнул Маломуж.

По его мнению, Европейский Союз, НАТО и другие структуры тоже должны адекватно реагировать на российские массированные атаки – в том числе новыми поставками оружия, материально-технической и финансовой помощью.

Массированные ракетные удары по Украине

Как писал УНИАН, после многомесячной паузы Россия возобновила массированные воздушные удары по Украине с применением многих десятков ракет и дронов за раз. Первая такая атака состоялась 29 декабря, когда агрессор запустил за один день 158 ракет разных типов и дронов-камикадзе.

В последующие дни Россия продолжила воздушный террор Украины. Вторая особенно массовая атака состоялась 2 января, когда украинской ПВО удалось сбить 72 из 99 крылатых ракет и 35 из 35 дронов-камикадзе, запущенных агрессором.

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