Российские оккупанты 100% готовятся к ракетным ударам по Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в интервью "Украинскому радио".
"100% они готовятся к ракетным обстрелам. Прилетают самолеты на авиационные базы, где базируются стратегические бомбардировщики и что-то привозят. Понятно, что привозят они не игрушки к Новому году. Они привозят ракеты и таким образом идет подготовка к массированным ударам", - объяснил он.
Эксперт считает, что для уменьшения российских ударов по Украине атаки ВСУ по вражеским объектам на территории РФ не являются достаточными.
"Безусловно, этого не достаточно, поскольку происходит пополнение и ликвидация последствий ударов. Нужно эти удары максимально масштабировать. Об этом легко говорить, но за этими ударами стоит очень большая подготовка, как разведывательная, так и производственная по подготовке средств поражения, которые туда летят. Безусловно, влияние на потенциал России будет и без этого никак. Но эти удары нужно повторять", - отметил Попович.
Российские удары по Украине - последние новости
Как писал УНИАН, армия РФ 15 октября нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате чего погибла женщина, еще 16 человек получили ранения. По информации местных властей, враг атаковал город, предварительно - ракетами типа С-300.
Также сообщалось, что 9 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В частности под удар попала Одесская область, в результате чего пострадали 5 человек.