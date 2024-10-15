По словам эксперта, Украине нужно повторять удары по вражеским объектам на территории РФ.

Российские оккупанты 100% готовятся к ракетным ударам по Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в интервью "Украинскому радио".

"100% они готовятся к ракетным обстрелам. Прилетают самолеты на авиационные базы, где базируются стратегические бомбардировщики и что-то привозят. Понятно, что привозят они не игрушки к Новому году. Они привозят ракеты и таким образом идет подготовка к массированным ударам", - объяснил он.

Эксперт считает, что для уменьшения российских ударов по Украине атаки ВСУ по вражеским объектам на территории РФ не являются достаточными.

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"Безусловно, этого не достаточно, поскольку происходит пополнение и ликвидация последствий ударов. Нужно эти удары максимально масштабировать. Об этом легко говорить, но за этими ударами стоит очень большая подготовка, как разведывательная, так и производственная по подготовке средств поражения, которые туда летят. Безусловно, влияние на потенциал России будет и без этого никак. Но эти удары нужно повторять", - отметил Попович.

Российские удары по Украине - последние новости

Как писал УНИАН, армия РФ 15 октября нанесла ракетный удар по Николаеву, в результате чего погибла женщина, еще 16 человек получили ранения. По информации местных властей, враг атаковал город, предварительно - ракетами типа С-300.

Также сообщалось, что 9 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В частности под удар попала Одесская область, в результате чего пострадали 5 человек.

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