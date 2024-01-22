Вечером в понедельник, 22 января, в Николаевской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА.
Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что несколько групп ударных беспилотных летательных аппаратов находятся на границе Херсонской и Николаевской областей. Курс - северо-западный, написали они в своем официальном Telegram-канале.
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Напомним, что минувшей ночью страна также оказывалась под атакой российских беспилотников. Воздушные силы утром сообщили, что оккупанты запустили восемь ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" из района российского города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).
Все беспилотники сбила украинская противовоздушная оборона в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Также сегодня по всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.