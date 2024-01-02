В частности, он призывает предоставить Украине боевые беспилотники и ракеты большой дальности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утреннюю масштабную атаку РФ и заявил, что Украина ждет от западных союзников решительных мер.

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди, в том числе дети, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят эту атаку и примут решительные меры", - написал Кулеба.

Он отметил, что есть 5 шагов, которые Запад может предпринять уже сейчас:

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Ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

Предоставить Украине боевые беспилотники всех типов;

Предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;

Одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", - подчеркнул глава украинского МИД.

Ракетная атака РФ 2 января-что известно

Сегодня утром Россия осуществила масштабную атаку на Украину, атаковав "шахедами" и двумя волнами ракет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг атаковал гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. Силы ПВО сбили все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр". Кроме этого, ночью были уничтожены все 35 запущенных "шахедов".

Основными направлениями ударов были Киев и Харьков.

Так, в Харькове известно о 40 пострадавших, 1 человек погиб.

В Киеве в результате падения обломков произошло возгорание многоэтажки. По состоянию на этот час известно о 49 пострадавших и 2 погибших.

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