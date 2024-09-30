По словам российского депутата, это делают оккупанты из Забайкальского края.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев похвастался тем, что именно его земляки из Забайкалья уничтожают украинский Угледар.

Как заявил Гурулев в эфире пропагандистской программы, фрагмент которой опубликовал украинский журналист Денис Казанский, жители Забайкальского края радуются и гордятся тем, что бригада из их региона стирает с лица земли очередной город Донбасса и убивает украинцев.

"Это забайкальцы наши радостно разбирают Угледар по частям и идут вперед! Во всех чатах Забайкальского края люди радуются!", - заявил Гурулев.

При этом Казанский добавил, что потом "эти же нелюди будут рассказывать про "братский народ" и удивляться, почему в Украине их все ненавидят".

Ситуация в районе Угледара: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются закрепиться в городской застройке Угледара. В частности отмечается, что россияне заходят в город с востока - района дач. Также захватчики продолжают давить с запада на город, однако дойти до него у них пока не получилось.

Кроме того, аналитики отмечают, что оккупанты бросили в район Угледара дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений. Также россияне активно используют БПЛА и стирают город постоянными обстрелами.

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