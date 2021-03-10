Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заблокирована, украинской стороне постоянно пытаются навязать диалог с боевиками ОРДЛО вместо России, которая является стороной конфликта.

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Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» 9 марта вечером.

Ермак подчеркнул, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, она не посредник и не модератор.

«... потому что в последнее время именно по этой причине является заблокированной работа Трехсторонней контактной группы. Заблокирована, не потому что она не собирается. Каждые две недели проводится видеоконференция, и украинская делегация готова работать 24 часа в сутки, и каждый раз присутствуют наши представители», - подчеркнул он.

Ермак отметил, что украинской стороне во время видеоконференции ТКГ в последнее время каждый раз пытаются навязать диалог с включением представителей самопровозглашенной власти в ОРДЛО, которые являются приглашенными и не является стороной в переговорах в рамках ТКГ.

«Создается такая ситуация, которую я все время поднимаю во время заседания ТКГ, а почему мы забыли, что в ней есть Украина, Россия и ОБСЕ, а в «нормандском формате» есть Франция, Германия, Украина и Россия», - добавил он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина не намерена вести никакие переговоры с террористами. «Но мы понимаем, что все эти годы они являются непризнанными никем, даже Россией, но присутствуют со стороны РФ на переговорах. Мы против того, чтобы они становились стороной на этих переговорах. Стороной переговоров должна быть Россия, и ей должны все наши партнеры напоминать об этом», - подчеркнул Ермак.

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Автор: Константин Гончаров