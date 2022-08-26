Путин подписал указ об увеличении в 2023 году штатной численности военнослужащих до 2,04 миллионов человек.

Российский президент Владимир Путин все еще пытается избежать объявления всеобщей мобилизации, о чем свидетельствует довольно скромное увеличение численности ВС РФ в соответствии с подписанным им указом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные, вероятно, хотят возместить ущерб от вторжения в Украину и собрать силы для продолжения своей "операции" в Украине.

По мнению аналитиков, российскому командованию вряд удастся создать достаточно сил, чтобы достичь конечного количества в более чем 1 млн 500 тысяч солдат – вопреки указу Путина.

"Исторически ВС РФ не достигли поставленных целей по количественной численности. Например, в 2022 году до полномасштабного вторжения в рядах ВС насчитывалось около 850 тысяч военнослужащих, что значительно меньше номинальной конечной численности в более 1 млн человек", - пишут эксперты.

Более того, Россия столкнется с проблемами на пути быстрого привлечения большого количества новых солдат: "Учебные способности России, вероятно, снизились с 24 февраля, поскольку Кремль направил учебные подразделения для участия в боевых действиях. И эти учебные подразделения, как сообщалось, понесли потери".

В то же время аналитики отмечают, что Россия может использовать осенний призыв в октябре 2022 года (в частности на оккупированных территориях в Украине), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям.

"Увеличение боевой мощи России во всяком случае будет не очень большим", - считают в Институте изучения войны.

Как сообщал УНИАН, по сообщению российских СМИ, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года. Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом сегодня, 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 августа, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют 45 тыс. 850 человек.

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