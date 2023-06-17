Уже отправили вглубь РФ почти 50 детей.

Российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в "солнечную" Чувашию.

Об этом сообщил городской председатель Мелитополя Иван Федоров. "В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, других собираются вывезти в несколько смен", - поделился он информацией.

Федоров заявил, что сначала россияне захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря, а теперь засылают малышей в 1600 км от дома, вглубь территории РФ.

Видео дня

"Дальше будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей на РФии как заложников. Украинские дети - последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа, " - отметил мэр города.

Депортация украинских детей в РФ

После оккупации украинских земель россияне начали массово вывозить оттуда детей. В настоящее время украинским властям известно о вывозе в РФ 19 453 украинских детей. Эта цифра, вероятно, больше, поскольку на территориях, которые сейчас оккупированы, до войны проживало около 700 тыс. детей. Судьба большинства из них неизвестна.

В конце мая стало известно, что незаконное "усыновление" похищенных украинских детей превратилось для россиян в источник легких денег. Как выяснили журналисты The Guardian, "приемные" семьи получают квартиры и деньги за похищенных в Украине детей.

Вас также могут заинтересовать новости: