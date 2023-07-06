Президент отметил, что Путин не хочет слышать ничего плохого.

Президент Владимир Зеленский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину сообщают только положительную информацию о событиях на фронте.

Как сообщил Зеленский в интервью CNN, Путин находится "не в полной информационной адекватности".

"Я считаю, что он полностью не контролирует процессы (управление российской армией в Украине - УНИАН). Он командует руководителями, и они боятся потерять должности. Но на среднем, нижнем звеньях – он точно не контролирует и не понимает, что происходит. Иногда мы видим это четко: он говорит о местах, которые якобы под российским флагом, а они полностью контролируются нами. Это свидетельствует о том, что он находится не в полном информационном понимании и адекватности. Ему дают только положительную информацию. Плохую он слышать не хочет", - сказал Зеленский.

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Путин не знает правды о войне

Ранее расследователи Bellingcat сообщали, что президенту РФ Владимиру Путину окружение не сообщает полную информацию о вторжении в Украину. В частности ему не рассказывают, что 100% украинцев против оккупантов.

Российская пропаганда работает достаточно эффективно на свою аудиторию и буквально по нулям для иностранной аудитории - это главная трансформация.

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