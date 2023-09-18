Президент Украины отметил, что нельзя давать Путину передышку.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно, но украинские войска продвигаются вперед. Он указал, что важно не давать российским оккупантам передышку.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами полностью честен. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы каждый день продвигаемся вперед и освобождаем территорию. Нам нужно максимально освободить нашу территорию и двигаться вперед, даже если это меньше полмили или ста ярдов мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышку", - заявил Зеленский в передаче "60 минут" Скотта Пелли в эфире СBS.

При этом он заверил, что западное оружие украинские военные используют исключительно на территории Украины.

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"Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. И это правда, но это не карательные миссии, например, они не убивают мирное населеие. Россия должна знать, что где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: "Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете", - отметил президент Украины.

По его словам, российский диктатор пытается сломить украинцев, поэтому армия РФ бьет по невоенным объектам и убивает мирных жителей.

"Чтобы сломать нас. И выбрав гражданские цели, Путин хотел добиться именно этого – сломить. Этому человеку, который пробил себе дорогу такими кровавыми действиями, и всему, что он сказал, нельзя доверять. К такому человеку нет доверия, потому что он уже давно не человек", - подытожил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Наблюдатели отметили постепенное расширение клина, созданного укранской армией в российской обороне в Запорожской области. Российское командование перебрасывает на юг самые боеспособные подразделения с территории временно оккупированного Донбасса.

В свою очередь в британской разведки указали, что россияне пытаются укрепить оборонительные позиции вокруг Токмака, потому что боятся украинской армии.

Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ "не провалилось", есть частичные успехи и "Украина имеет большую боевую силу".

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