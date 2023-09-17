То, куда будут двигаться украинские войска, будет зависеть от того, где произойдет прорыв фронта, уверен военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. Этим направление может стать и донецкое, о котором говорят все чаще после захода Сил оборони в Опытное.
"Все будет зависеть от того, в каком месте будет прорыв фронта. … Разорвется там, где россияне не успеют купировать ситуацию. И туда пойдут уже наши резервы. Это может быть Донецк, это может быть Горловка, это может быть Кременная, Времьевский выступ, Угледар, Ореховское направление, или форсирование Днепра, или, не исключаю, даже Энергодар", – отметил Свитан в интервью программе "Аргумент".
Эксперт акцентирует, что этот прорыв, с одной стороны, будет организован, самими россиянами.
"Они сейчас пытаются размазать ровным слоем по всей линии фронта те маленькие резервы, которые у них есть. Или даже перебрасывают иногда уже вступившие в бой резервы с одного места на другое, что никогда никто не делает. … Россияне это делают из-за безысходности, так как резервов реальных свежих нет. … Части более-менее укомплектованные бросают на заделку проблем вдоль всей линии фронта, в основном в сторону Луганска", – объясняет Свитан.
Донецкое направление - последние новости
В начале недели стало известно, что в поселок Опытное, что к югу от Авдеевки и к северу от временно оккупированного Донецка, зашли Силы обороны Украины.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что оценки операции в Опытном разные. Кто-то видит в этом оперативно-тактическое достижение, а кто-то прогнозирует операции в Донецке.