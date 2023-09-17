Все будет зависеть от того, где произойдет прорыв фронта.

То, куда будут двигаться украинские войска, будет зависеть от того, где произойдет прорыв фронта, уверен военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. Этим направление может стать и донецкое, о котором говорят все чаще после захода Сил оборони в Опытное.

"Все будет зависеть от того, в каком месте будет прорыв фронта. … Разорвется там, где россияне не успеют купировать ситуацию. И туда пойдут уже наши резервы. Это может быть Донецк, это может быть Горловка, это может быть Кременная, Времьевский выступ, Угледар, Ореховское направление, или форсирование Днепра, или, не исключаю, даже Энергодар", – отметил Свитан в интервью программе "Аргумент".

Эксперт акцентирует, что этот прорыв, с одной стороны, будет организован, самими россиянами.

"Они сейчас пытаются размазать ровным слоем по всей линии фронта те маленькие резервы, которые у них есть. Или даже перебрасывают иногда уже вступившие в бой резервы с одного места на другое, что никогда никто не делает. … Россияне это делают из-за безысходности, так как резервов реальных свежих нет. … Части более-менее укомплектованные бросают на заделку проблем вдоль всей линии фронта, в основном в сторону Луганска", – объясняет Свитан.

Донецкое направление - последние новости

В начале недели стало известно, что в поселок Опытное, что к югу от Авдеевки и к северу от временно оккупированного Донецка, зашли Силы обороны Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что оценки операции в Опытном разные. Кто-то видит в этом оперативно-тактическое достижение, а кто-то прогнозирует операции в Донецке.

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