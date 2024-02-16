В конце минувших суток противовоздушной обороной Украины была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В течение суток Вооруженные силы Украины ударили по более десятку районов сосредоточения личного состава российских оккупантов, а также, в частности по пункту управления и складу боеприпасов врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры", - отметили в Генштабе.

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Авиационные удары получили 28 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, артиллерийскому средству, складу боеприпасов и радиолокационной станции врага.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки было ликвидировано еще 1 тыс. 210 российских захватчиков. Так, общие потери противника составляют теперь около 400 тыс. 300 человек.

Кроме того, ВСУ уничтожили еще 39 боевых бронированных машин врага, 23 танка, 21 артиллерийскую систему, четыре дрона оперативно-тактического уровня, 13 крылатых ракет, 25 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре единицы спецтехники.

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