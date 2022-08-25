Оккупанты традиционно заявили, что якобы ударили по военному эшелону, а не по гражданскому поезду.

В Минобороны России подтвердили, что ударили ракетами по жилому сектору и железнодорожной станции в Чаплиному Днепропетровской области. Однако оккупанты солгали о якобы уничтожении "воинского эшелона".

Об этом говорится в заявлении МО РФ.

"В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по военному эшелону на железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине уничтожено более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, которые направлялись в зону боевых действий на Донбассе", - цинично заявили в Минобороны РФ.

Трагедия в Чаплином: что известно о ракетном ударе по Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

Утром 25 августа стало известно, что среди погибших нашли тела двоих детей.

По состоянию на сейчас в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.

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