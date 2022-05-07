Пострадали объект критической инфраструктуры, окружающие здания и автомобили.

Утром 7 мая российские оккупанты ударили ракетами по Краснограду на Харьковщине. Предварительно сообщается об отсутствии погибших и раненых в результате удара.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"От вражеских обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры в Красноградской общине. По предварительным данным, оккупанты нанесли 2 удара после 8 утра. От обстрелов пострадали окружающие здания, автомобили", - сообщили в ОВА.

К счастью, жертв среди населения нет. Информация по ударам уточняется.

Напомним, что сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Карловка на Полтавщине: ракета попала в инфраструктурный объект.

Вас также могут заинтересовать новости: