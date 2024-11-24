За последнюю неделю произошла крупнейшая эскалация с начала войны.

На этой неделе произошла самая значительная эскалация военных действий в Украине с начала полномасштабного вторжения России, и это знаменует новую главу в войне.

"Все началось с того, что президент США Джо Байден изменил свою давнюю политику, предоставив Киеву разрешение на размещение американских ракет большей дальности на российской территории, а закончилось тем, что Москва нанесла удар по Украине новым экспериментальным баллистическим оружием, которое встревожило международное сообщество и усилило опасения по поводу дальнейшей эскалации", - пишет Associated Press.

Издание анализирует события, произошедшие за 6 предыдущих дней и в корне изменивших ставки в войне.

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Воскресенье. США одобрили удары с использованием дальнобойных ракет ATACMS. Изменения произошли после того, как США, Южная Корея и НАТО заявили о прибытии войск КНДР в Россию, чтобы помочь Москве вытеснить украинские войска из Курской области.

Понедельник. Россия предупредила об эскалации, если западное оружие будет использовано на ее территории

Вторник. Украина впервые обстреляла Россию американскими ракетами большой дальности, поразив склад боеприпасов в Брянской области России.

Также во вторник президент России Владимир Путин официально снизил порог применения ядерного оружия, открыв возможность для потенциального ядерного ответа Москвы даже на обычное нападение любой страны, поддерживаемой ядерной державой.

Среда. США одобрили передачу Украине противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение России на поле боя.

Украина также нанесла удар по целям на территории России с помощью британской ракеты Storm Shadow.

Американское и некоторые другие западные посольства в Киеве временно закрылись в связи с угрозой потенциально крупной российской воздушной атаки на украинскую столицу.

Четверг. Россия впервые применила новую экспериментальную баллистическую ракету средней дальности по Украине.

В своем заявлении Владимир Путин предупредил, что новая ракета "Орешник" способна нести ядерные боеголовки и что она является ответом на использование Киевом американских и британских ракет. Путин также сказал, что она может быть использована для атаки любого украинского союзника, чьи ракеты используются для нападения на Россию.

Пятница. НАТО созывает экстренное заседание по Украине, встреча состоится по просьбе Украины и пройдет на уровне послов.

Также парламент Украины отменил заседание, поскольку в городе были усилены меры безопасности из-за возможной угрозыатаки на правительственные здания.

Суббота. Владимир Зеленский считает, что война может быть закончена в следующем году.

"Мы понимаем, что Россия не пойдет на все эти шаги. Но есть хартия ООН, и мы надеемся, что все наши шаги, основанные на хартии ООН, будут поддержаны нашими партнерами… Я думаю, что мы увидим эти предложения в январе. И я думаю, что у нас будет план, как закончить эту войну", - сказал он.

Война в Украине - новости

Как писал Bloomberg, Джо Байден своими последними решениями хочет укрепить позиции Украины в войне против РФ, поскольку новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал быстро закончить войну.

В то же время CNN отмечал, что применение Россией ракеты "Орешник" по Днепру - это последняя эскалация войны в Украине, что знаменует собой решающий и потенциально опасный момент "в конфликте Москвы с Западом". Отмечается, что ранее подобные "многозарядные ракеты с независимым наведением" (MIRV) никогда не использовались для нанесения удара по противнику.

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