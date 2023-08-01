Чтобы помешать судовладельцами, которые использовали новые маршруты, РФ может пойти на скрытые диверсии.

Военно-морской эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко считает, что для гражданских судов, которые смогли попасть в дунайские порты в Одесской области, несмотря на угрозы РФ, существуют определенные риски. Оккупанты могут готовить провокации на их пути.

Как сообщает корреспондент УНИАН, свое мнение специалист озвучил во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса". В частности, речь идет о трех сухогрузах, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, которые прибыли в один из зерновых терминалов в дельте Дуная.

"То, что им удалось пройти, это очень хорошо. Я думаю, они, во-первых, использовали фактор внезапности и, во-вторых – применение нового маршрута. Думаю, он был максимально приближен, или даже в пределах территориальных вод других стран – Турции, Болгарии и Румынии. Именно то, что они были в пределах территориального моря, обеспечивало безопасность этого прохода", – сказал Рыженко.

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Он добавил, что сейчас на подходах к Дунаю, недалеко от острова Змеиный, идут еще несколько судов, которые используют аналогичные маршруты. Рыженко отмечает: чтобы помешать судовладельцам, применившим другие маршруты, РФ может пойти на скрытые диверсии. То есть оккупанты будут искать, как осуществить любую провокацию на пути движения гражданских судов, потому что силы и средства у них для этого есть. По мнению эксперта, российские военные могут применить дрейфующие мины и морские дроны, а затем обвинить в этом Украину.

Рыженко отметил, что после 18 июля ситуация в Черном море значительно ухудшилась.

"Они (оккупанты – УНИАН) объявили большой район северо-западной части Черного моря запрещенным для мореплавания и автоматически идентифицируют все суда, которые идут в Украину (как перевозящие грузы военного назначения – УНИАН). Они угрожают судам, находящимся в этом районе. Нечто подобное они уже делали после 24 февраля, когда для мореплавания запретили очень большую зону, но тогда по инерции многие суда пытались зайти в наши порты (порты Большой Одессы – УНИАН)", – рассказал эксперт.

По его словам, тогда РФ атаковала гражданские суда ракетами, артиллерией, авиацией. Несколько судов были повреждены и уничтожены. Среди них эстонское грузовое судно Helt под флагом Панамы, которое в то время находилось в 14 милях к югу от Одесского морского порта.

Рыженко напомнил, что две недели назад в северо-западной части Черного моря состоялись показательные российские учения, во время которых ракетный катер "Ивановец" нанес ракетный удар по морской цели и уничтожил ее. Это событие тиражировалось росСМИ и имело цель психологического воздействия.

"У РФ есть возможность применить оружие по всему маршруту гражданских судов – от выхода из пролива Босфор и непосредственно до подхода к украинским портам", – подчеркнул Рыженко.

Ситуация в Черном море

После того, как РФ вышла из "зернового соглашения", ситуация в Черном море существенно обострилась. В Минобороны РФ заявили, что с 20 июля будут считать все суда, направляющиеся в украинские порты, перевозящими грузы военного назначения, и атаковать их.

31 июля стало известно, что гражданским судам удалось прорвать зерновую блокаду России в Черном море. По данным "Милитарного", в ночь на 30 июля три гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прошли турецкие проливы. Происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия.

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